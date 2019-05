Манчестер Юнайтед провів лише 2 сухі домашні матчі в АПЛ за сезон – найгірший результат за останні 56 років

Манчестер Юнайтед у поточному сезоні пропускає майже в усіх домашніх матчах чемпіонату Англії.

У останньому турі чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Кардіфф. У першому таймі гості відзначились забитим голом, на 23-ій хвилині.

Таким чином, підопічні Сульшера пропустили у 17-и з 19-и домашніх матчах у поточному розіграші АПЛ, лише двічі залишивши свої ворота сухими.

Це найгірший результат манкуніанців за останні 56 років. У сезоні 1962/63 Манчестер Юнайтед також не пропускав у домашніх матчах лише двічі.

