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Манчестер Юнайтед провів лише 2 сухі домашні матчі в АПЛ за сезон – найгірший результат за останні 56 років

12 травня 18:12 155 Читать на русском
Манчестер Юнайтед провів лише 2 сухі домашні матчі в АПЛ за сезон – найгірший результат за останні 56 років
Манчестер Юнайтед – Кардіфф

Манчестер Юнайтед у поточному сезоні пропускає майже в усіх домашніх матчах чемпіонату Англії.

 
Натаніель Мендес-Лайнґ 23’
Натаніель Мендес-Лайнґ 54’
23’ Натаніель Мендес-Лайнґ
54’ Натаніель Мендес-Лайнґ

У останньому турі чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Кардіфф. У першому таймі гості відзначились забитим голом, на 23-ій хвилині.

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Таким чином, підопічні Сульшера пропустили у 17-и з 19-и домашніх матчах у поточному розіграші АПЛ, лише двічі залишивши свої ворота сухими.

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Це найгірший результат манкуніанців за останні 56 років. У сезоні 1962/63 Манчестер Юнайтед також не пропускав у домашніх матчах лише двічі.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Кардіфф
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