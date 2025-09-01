Манчестер Юнайтед завершив переговори з Бетісом щодо трансферу форварда Антоні. Як повідомляє The Athletic, іспанський клуб заплатить 25 мільйонів євро, а також погодився на 50% від майбутнього прибутку від потенційного перепродажу бразильця. Додатково угода передбачає 3 мільйони бонусами.

Повернення в Бетіс стало логічним кроком після вдалого минулого сезону в оренді: Антоні забив 9 голів і зробив 5 асистів у 26 матчах, допомігши команді Мануеля Пеллегріні дійти до фіналу Ліги конференцій, де вони поступилися Челсі. Сам гравець публічно зізнавався, що саме в Іспанії відновив любов до футболу, адже в Англії переживав важку психологічну кризу.

Для Манчестер Юнайтед це рішення означає остаточний розрив із футболістом, який так і не виправдав рекордних інвестицій – у серпні 2022 року його підписали з Аякса за 95 мільйонів євро плюс 5 мільйонів у бонусах. У першому сезоні Антоні ще демонстрував продуктивність (8 голів і 3 асисти), однак із часом втратив місце в основі та перестав відповідати очікуванням тренерів і вболівальників.

Ключовим моментом у фінальних переговорах стало питання заробітної плати. У Манчестер Юнайтед він отримував 7 мільйонів євро на рік, і перехід у Бетіс означав суттєве скорочення гонорару. Втім, сторони погодили всі умови й трансфер очікується найближчим часом.

