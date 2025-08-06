Журналіст Девід Орнштейн повідомляє, що Ньюкасл продовжив роботу над трансфером Шешко і збільшив свою пропозицію Лейпцигу до 82,5 мільйона євро плюс бонуси у розмірі 2,5 млн євро. Німецький клуб прийняв пропозицію "сорок".

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Утім, це не означає, що трансфер Ньюкасл зможе завершити. Річ у тому, що Беньямін Шешко хоче приєднатися лише до Манчестер Юнайтед і всі сторони це усвідомлюють. Наразі "червоні дияволи" ведуть перемовини з Лейпцигом, і намагаються задовольнити вимоги "биків". Зазначається, що на цю мить угоди немає, але сторони рухаються у правильному напрямку.

Нагадаємо, що Шешко перейшов до Лейпцига у 2023 році. Загалом він відіграв за німецький клуб у 87 матчах, в яких забив 39 голів та віддав вісім асистів.

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