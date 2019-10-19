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Манчестер Юнайтед продовжив контракт з рекордсменом команди

06:30 273 Читать на русском
Манчестер Юнайтед продовжив контракт з рекордсменом команди
Мейсон Грінвуд (праворуч) /фото: Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд надовго залишиться на Олд Траффорді.

Вихованець манкуніанського клубу продовжив контракт з командою Уле Гуннара Сульшера до 2023 року, повідомляє офіційний сайт МЮ.

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Також в новій угоді 18-річного форварда з клубом прописаний пункт, згідно з яким у Ман Юнайтед є можливість продовження угоди ще на один сезон.

Грінвуд з семи років перебуває в академії клубу, а дебютував за команду Сульшера в березні поточного року в грі з ПСЖ і став наймолодшим гравцем МЮ, який зіграв у Лізі чемпіонів.

У поточному сезоні юний нападник зіграв у 9 поєдинках у всіх турнірах за Манчестер Юнайтед, в яких став автором двох голів.

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Мейсон Грінвуд Мейсон Грінвуд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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