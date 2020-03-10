Манчестер Юнайтед продовжив контракт з нідерландським форвардом

Перспективний нападник "червоних дияволів" ще мінімум два роки залишатиметься на Олд Траффорд.

Нідерландський нападник Техіт Чонг пролонгував трудову угоду зі своїм клубом, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

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Новий контракт буде діяти до літа 2022 роки з можливістю продовження ще на рік.

Нагадаємо, 20-річний Чонг – вихованець Фейнорда. До "червоних дияволів" Техіт приєднався в липні 2016 року. У поточному сезоні взяв участь у трьох матчах англійської Прем'єр-ліги та чотирьох поєдинках Ліги Європи.

Манчестер Юнайтед після 29-ти турів набрав 45 очок та посідає п’яту сходинку турнірної таблиці.

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