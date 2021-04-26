Ерік Байлі залишив підпис на новому контракті з Манчестер Юнайтед, тепер співпраця івуарійця з манкуніанцями розрахована до літа 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

"2 мільярди вкрадені": фанати Манчестер Юнайтед влаштували чергову акцію проти Глейзерів

"Я дуже щасливий. Мені не потрібно було навіть думати, щоб ухвалити рішення. Люблю грати за Манчестер Юнайтед, мені подобається ця команда. Я і моя сім'я щасливі. Перебуваю в хорошій формі. Новий контракт – це новий виклик, і я готовий до цього", – сказав Байлі.

27-річний Ерік часто страждає від травм. У нинішньому сезоні АПЛ Байлі провів лише 8 матчів.

Перегони кульгавих в Іспанії, Гвардіола відсалютував Кройфу, тривожне мовчання Роналду – огляд вікенду