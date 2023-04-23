Кубок Англії, 1/2 фіналу

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:0 (6:7 – по пенальті)

До матчу обидві команди підійшли з кадровими проблемами, але тренери зуміли знайти оптимальні склади на цю зустріч. Перший тайм пройшов досить спокійно. Здавалось, що ні Де Дзербі, ні Тен Хаг не хотіли ризикувати. Якщо на початку гри Брайтон діяв трішки гостріше, то під кінець тайму Манчестер Юнайтед заволодів ініціативою. Манкуніанці провели декілька гарних атак, але голкіпер "чайок" не помилявся.

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У другому таймі володіння м'ячем дещо вирівнялось порівняно з першою частиною гри. Брайтон та Манчестер Юнайтед обмінювалися моментами, але жодній команді не вдалося відкрити рахунок у зустрічі. Зазначимо, що голкіпери грали бездоганно у своїх штрафних майданчиках. Основний час так і закінчився нулями на табло, а боротьбу за путівку в фінал команди продовжили в овертаймі.

В додатковий час у Манчестер Юнайтед був прекрасний шанс відкрити рахунок, але Санчес в неймовірному падінні не дав м'ячу опинитися у сітці воріт. Команда Тен Хага робила спроби підійти до штрафного майданчика Брайтона, але 100-відсоткового моменту створити не вдавалося. Рашфорд покинув спроби підійти ближче до воріт суперника й почав завдавати ударів здалеку. Спроби нападника Манчестер Юнайтед були небезпечними, але все одно забити не вдалося. Під кінець гри Мітома змарнував вихід віч-на-віч з Де Хеа.

Перші в серії пенальті били підопічні Де Дзербі. Перші п'ять спроб обидві команди реалізували без шансів для голкіперів. Єдиного промаху в серії припустився півзахисник Брайтона Соллі Марч, а ось Ліндельоф відправив свою команду у фінал.



Нагадаємо, що фінальний поєдинок відбудеться 3 червня на Вемблі. Кубок розіграють між собою Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

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