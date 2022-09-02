Манчестер Юнайтед відпустив Джеймса Гарнера в Евертон. Молодий хавбек підписав з "ірисками" контракт на 4 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сума трансферу не розголошується, але ЗМІ пишуть про 15 мільйонів фунтів (9 млн відразу, ще 6 млн у вигляді бонусів). Цей перехід викликав хвилю обурення серед фанів МЮ, які не розуміють, чому клуб так дешево відпустив перспективного гравця і не прописав право першочергового викупу.

Гарнер не зумів пробитися в основу Манчестер Юнайтед, але потужно провів минулий сезон у Чемпіоншипі. Виступаючи на правах оренди, Джеймс став лідером Ноттінгем Форест: забив 4 голи, віддав 10 асистів і допоміг команді вийти в АПЛ.

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