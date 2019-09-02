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Манчестер Юнайтед продав Дарміана в Парму

12:32 388 Читать на русском
Манчестер Юнайтед продав Дарміана в Парму
Маттео Дарміан / Reuters

Італійський захисник повернувся на батьківщину після чотирьох років в англійській Прем'єр-лізі.

Парма на офіційному сайті оголосила про підписання Маттео Дарміана.

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Фланговий захисник підписав контракт терміном на чотири роки. Клуби не назвали суму трансферу, за попередніми даними вона склала всього 1,5 млн євро. У минулому сезоні Дарміан провів всього 6 матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.

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Нагадаємо, до переходу в Манчестер Юнайтед гравець збірної Італії захищав кольори Торіно.

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Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Маттео Дарміан Маттео Дарміан Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Парма Парма
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