Манчестер Юнайтед продав Дарміана в Парму

Італійський захисник повернувся на батьківщину після чотирьох років в англійській Прем'єр-лізі.

Парма на офіційному сайті оголосила про підписання Маттео Дарміана.

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Фланговий захисник підписав контракт терміном на чотири роки. Клуби не назвали суму трансферу, за попередніми даними вона склала всього 1,5 млн євро. У минулому сезоні Дарміан провів всього 6 матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.

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Нагадаємо, до переходу в Манчестер Юнайтед гравець збірної Італії захищав кольори Торіно.