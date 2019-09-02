Манчестер Юнайтед продав Дарміана в Парму

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Шахтар відмовився віддати Тайсона Мілану в оренду з правом викупу за чималу суму, – ЗМІ
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Довбик покинув Мітьюлланд і перейшов у інший данський клубСвіт — 12:19 736
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