Фулхем та "червоні дияволи" тривалий час вели перемовини щодо трансферу 26-річного бразильця. Лише зараз вони наблизилися до успішного кінця, повідомляє Фабріціо Романо.

Манчестер Юнайтед оголосив про перший літній трансфер

Юнайтед вже погодився продати Перейру, сума переходу складе 10 мільйонів фунтів, ще 3 млн передбачені у вигляді бонусів. Контракт Андреаса з новачком АПЛ буде розрахований на три роки та міститиме опцію пролонгації. У минулому сезоні хавбек успішно грав за Фламенго на правах оренди, але сторонам не вдалось домовитись про викуп.

Загалом Перейра провів за першу команду МЮ 75 поєдинків, хоч належав манкуніанцям з 2012-го. Окрім бразильського клубу, гравця віддавали в Гранаду, Валенсію та Лаціо.

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