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Манчестер Юнайтед продасть Дарміана в Парму за смішну суму

18:04 87 Читать на русском
Манчестер Юнайтед продасть Дарміана в Парму за смішну суму
Маттео Дарміан / Reuters

Італійський захисник нарешті повернеться на батьківщину після кількох невдалих сезонів на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед та Парма узгодили трансфер Маттео Дарміана, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Правий захисник "червоних дияволів" підпише контракт терміном на три роки. Перехід гравця збірної Італії обійдеться Пармі всього у 1,5 млн євро, хоча чотири роки тому Манчестер Юнайтед заплатив за нього Торіно 20 мільйонів.

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У минулому сезоні Дарміан провів всього 6 матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.

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Парма Парма Італія Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Італії Маттео Дарміан Маттео Дарміан Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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