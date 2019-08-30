Манчестер Юнайтед продасть Дарміана в Парму за смішну суму

Італійський захисник нарешті повернеться на батьківщину після кількох невдалих сезонів на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед та Парма узгодили трансфер Маттео Дарміана, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Правий захисник "червоних дияволів" підпише контракт терміном на три роки. Перехід гравця збірної Італії обійдеться Пармі всього у 1,5 млн євро, хоча чотири роки тому Манчестер Юнайтед заплатив за нього Торіно 20 мільйонів.

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У минулому сезоні Дарміан провів всього 6 матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.