Манчестер Юнайтед продасть Дарміана в Парму за смішну суму

Ліга чемпіонів — 16:50 1237
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Шахтар – Манчестер Сіті: стартував продаж квитків на матч Ліги чемпіонів – перепустки реалізують 4-ма етапами
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"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги ЄвропиЛіга Європи — 16:30 3881
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Ліга Європи 2019/20, результати жеребкування групового турніру: Динамо щастить, Олександрія проти українцівЛіга Європи — 14:47 14693
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Ліга Європи, жеребкування: Олександрія дізналась суперників у груповому турніріЛіга Європи — 14:43 2261
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Ліга Європи, жеребкування: Динамо дізналось суперників у груповому турніріЛіга Європи — 14:39 13699