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Манчестер Юнайтед прийняв рішення щодо Хендерсона – манкуніанці мали шанс ослабити конкурента

11:20 345 Читать на русском
Манчестер Юнайтед прийняв рішення щодо Хендерсона – манкуніанці мали шанс ослабити конкурента
Дін Хендерсон / Reuters

Голкіпер Шеффілд Юнайтед Дін Хендерсон, права на якого належать Манчестер Юнайтед, найімовірніше, залишиться на Бремолл Лейн до завершення сезону 2019/20.

"Червоні дияволи" дозволять орендованому кіперу дограти сезон у складі шеффілдців, повідомляє Manchester Evening News.

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Орендна угода МЮ з Шеффілд Юнайтед щодо Хендерсона чинна до 30 червня. Через вимушену паузу сезон в АПЛ завершиться пізніше, тому манкуніанці могли повернути кіпера за кілька турів до кінця першості. Це б дозволило команді Уле Гуннара Сульшера ослабити конкурента в боротьбі за зону ЛЧ – внесок Хендерсона в сенсаційний проміжний результат "клинків" один із найбільших. Наразі МЮ посідає 5-те місце (45 очок), Шеффілд Юнайтед – 7-й (43 пункти), але має матч у запасі.

У нинішньому сезоні Дін Хендерсон провів 27 матчів в АПЛ, 10 із них – "сухі".

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Дін Хендерсон Дін Хендерсон
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