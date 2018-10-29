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Манчестер Юнайтед привіз на Олд Траффорд дітей, яких врятували в Таїланді – зворушливе відео

07:30 406 Читать на русском
Манчестер Юнайтед привіз на Олд Траффорд дітей, яких врятували в Таїланді – зворушливе відео
Ерік Кантона та юні футболісти з Таїланду / Фото

Дитяча футбольна команда з Таїланду, яка перебувала за крок від смерті, відвідала матч Манчестер Юнайтед – Евертон (2:1).

Нагадаємо, у червні 12 юних футболістів та їхній тренер застрягли у печерах Таїланду. В країні пройшли потужні зливи, тому команда з наставником опинилась заблокованою в печері через повінь: дев'ять днів їх вважали зниклими безвісти. На щастя, усіх вдалось врятувати.

Манчестер Юнайтед – Евертон – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Представники МЮ пообіцяли постраждалим поїздку в Манчестер на легендарний Олд Траффорд. Керівництво клубу дотрималось слова.

Юнаків разом з їхнім тренером привезли на базу команди, де вони змогли зустрітись та поспілкуватись з гравцями клубу і навіть наставником "червоних дияволів" Жозе Моурінью. Також гості з Таїланду відвідали переможний для манкуніанців матч проти Евертона.

Англія10 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Евертон: Неділя 28 жовтня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 1
Евертон
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Теги
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