Манчестер Юнайтед припинив полювання на Холанда – залишився один реальний претендент
13:58 - Читать на русском
Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд надає перевагу сонячному Мадриду, аніж похмурому Манчестеру.
Керівництво Манчестер Юнайтед вирішило відмовитись від ідеї підписати Ерлінга Холанда, повідомляє ESPN.
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Сам норвежець схиляється до трансферу в Реал, а манкуніанці не хочуть переконувати гравця завищеними фінансовими умовами. Тепер джерело вважає, мадридців єдиним кандидатом на Ерлінга.
Портал Transfermarkt оцінює форварда у 150 млн євро. У нинішньому сезоні Холанд провів 19 матчів, в яких відзначився 22-ма голами.
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