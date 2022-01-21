Керівництво Манчестер Юнайтед вирішило відмовитись від ідеї підписати Ерлінга Холанда, повідомляє ESPN.

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Сам норвежець схиляється до трансферу в Реал, а манкуніанці не хочуть переконувати гравця завищеними фінансовими умовами. Тепер джерело вважає, мадридців єдиним кандидатом на Ерлінга.

Портал Transfermarkt оцінює форварда у 150 млн євро. У нинішньому сезоні Холанд провів 19 матчів, в яких відзначився 22-ма голами.

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