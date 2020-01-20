Манчестер Юнайтед приготував солідну суму на трансфер "нового Дрогба" – раніше на нього претендував Челсі

Англійський гранд активізувався на трансферному ринку у пошуках нового форварда.

"Червоні дияволи" на декілька місяців втратили Маркуса Рашфорда, який отримав травму спини. На заміну своєму найкращому бомбардиру манкуніанці планують придбати форварда Ліона Муссу Дембеле, інформує Daily Mirror. Англійський клуб готовий викласти за нападника 43 млн фунтів (більше 50 млн євро).

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23-річний гравець у поточному розіграші Ліги 1 забив 11 голів у 19 матчах. Раніше його намагався придбати Челсі: наставник "аристократів" Френк Лемпард говорив, що француз нагадує йому Дідьє Дрогба, тож повинен ідеально вписатися в англійський футбол. Щоправда, Ліон відхилив пропозицію лондонців у розмірі 40 млн євро.

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