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Манчестер Юнайтед приготував солідну суму на трансфер "нового Дрогба" – раніше на нього претендував Челсі

20:40 703 Читать на русском
Манчестер Юнайтед приготував солідну суму на трансфер "нового Дрогба" – раніше на нього претендував Челсі
Мусса Дембеле / RMC

Англійський гранд активізувався на трансферному ринку у пошуках нового форварда.

"Червоні дияволи" на декілька місяців втратили Маркуса Рашфорда, який отримав травму спини. На заміну своєму найкращому бомбардиру манкуніанці планують придбати форварда Ліона Муссу Дембеле, інформує Daily Mirror. Англійський клуб готовий викласти за нападника 43 млн фунтів (більше 50 млн євро).

Погба повинен піти з Манчестер Юнайтед, – Евра

23-річний гравець у поточному розіграші Ліги 1 забив 11 голів у 19 матчах. Раніше його намагався придбати Челсі: наставник "аристократів" Френк Лемпард говорив, що француз нагадує йому Дідьє Дрогба, тож повинен ідеально вписатися в англійський футбол. Щоправда, Ліон відхилив пропозицію лондонців у розмірі 40 млн євро.

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