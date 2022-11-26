Манчестер Юнайтед приглядається до зірки Ліги 1 на заміну Роналду
Клуб із Манчестера перебуває у пошуках нового нападника після дострокового розірвання контракту з капітаном збірної Португалії Кріштіану Роналду.
Окрім бомбардира Наполі Віктора Осімхена, МЮ приглядається до форварда Лілля та збірної Канади Джонатана Девіда, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.
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Манкуніанці вже відправляли своїх скаутів стежити за грою 22-річної зірки Ліги 1, яку клуб оцінює у 50 мільйонів євро. Сам Девід нібито не проти піти на підвищення, тому погодився б на переїзд на Олд Траффорд.
Канадець виступає за Лілль з 2020 року. Цього сезону на клубному рівні провів 15 поєдинків, у яких відзначився 9 голами й 3 асистами.
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