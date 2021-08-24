Англійський Манчестер Юнайтед не відмовився від намірів оформити перехід лідера Вест Хема Деклана Райса та підготував для лондонців привабливу пропозицію.

Манкуніанці повернулися в перегони за хавбеком із новою пропозицією, повідомляє Daily Mirror.

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МЮ готовий запропонувати "молоткам" Джессі Лінгарда плюс гроші. Новий спалах активності в боротьбі за Райса, пов'язаний із його небажанням підписувати новий контракт із Вест Хемом. Лондонці готові попрощатися з центрхавом за 100 млн фунтів.

Однак, "червоні дияволи" мають зустрічну пропозицію за участі трансферної цілі ВХЮ. Лінгард добре зарекомендував себе у Вест Хемі в оренді в другій половині сезону 2020/21 (16 матчів у чемпіонаті, 9 голів, 4 результативні передачі).

До слова, Деклан Райс у нинішньому сезоні провів 2 поєдинки в АПЛ, у яких оформив 1 асист.

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