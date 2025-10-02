Олівер Гласнер буде серед кандидатів на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед у разі звільнення Рубена Аморіма, інформує ВВС. Контракт 51-річного тренера з Крістал Пелас закінчується в кінці цього сезону. Повідомляється, що клуб запропонував австрійському фахівцю нову угоду, але він вважав за краще дочекатися закриття трансферного вікна, перш ніж приймати рішення.

Манчестер Юнайтед готує несподіваний тренерський камбек у разі звільнення Аморіма

Джерела, близькі до клубу, стверджують, що ймовірність підписання нового договору невелика.

Інтерес до послуг Олівера також виявляє Баварія, хоча на даний момент немає ніяких ознак того, що Венсану Компані може загрожувати звільнення.

Нагадаємо, що Крістал Пелас є наступним суперником Динамо в Лізі Європи.

Ярмолюк переміг МЮ – українець віддав асист і передасист, але недограв у дебютному голі Шешко, Бруну не забив пенальті