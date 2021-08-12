Манчестер Юнайтед презентував третій комплект форми в "українських" кольорах
13:29 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед показав останній варіант екіпірування на сезон 2021/22.
Фотографії та відеопрезентація нової форми опубліковані в Twitter "червоних дияволів".
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Дизайнери обрали "українські" кольори – синій та жовтий. Футболка розбавлена ромбовидними елементами, а шорти будуть суто чорними. Постачальником форми для Манчестер Юнайтед залишається компанія Adidas.
Додамо, що підопічні Сульшера відкриють новий сезон 14 серпня матчем проти Лідса в рамках першого туру АПЛ.
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