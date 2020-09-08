"Червоні дияволи" матимуть третій комплект форми, виконаний у чорно-білих діагональних смугах, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Миколенко потрапив на радари Манчестер Юнайтед

Зазначається, що футболка виконана у візерунку Dazzle – такий камуфляж використовували для розпису британських лайнерів, аби суперник не міг визначити розміри, форму і напрямок техніки, що рухається. Одразу можна провести паралелі із традиційними чорно-білими кольорами туринського Ювентуса.

До слова, Манчестер Юнайтед завершив сезон 2019/20 на третій сходинці АПЛ та вилетів на стадії півфіналу з обох внутрішніх кубків та в Лізі Європи.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам