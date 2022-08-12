Манчестер Юнайтед показав останній, третій комплект форми на сезон 2022/23.

Фотографії з презентації опубліковані у соцмережах та на офіційному сайті "червоних дияволів".

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Третій комплект вже звично став полем експериментів. Дизайнери обрали кислотний салатовий колір для майки і чорний для шортів. Технічним партнером Манчестер Юнайтед залишається компанія Adidas.

Побачити форму на полі можна буде вже завтра, коли команда Тен Хага на виїзді зіграє проти Брентфорда.

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