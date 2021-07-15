Презентація нового екіпірування опублікована в офіційних соцмережах "червоних дияволів".

Манчестер Сіті презентував нову домашню форму – є згадка про шалений історичний момент

Форма виконана у класичних кольорах клубу – червона майка та білі шорти. Дизайнери надихнулись культовим комплектом 1968 року, в якому МЮ вперше виграв Кубок чемпіонів. Також привертає увагу новий титульний спонсор – Team Viewer замінив Chevrolet, який був на футболках упродовж 9 років.

Додамо, що Манчестер Юнайтед відкриє новий сезон 14 серпня матчем АПЛ проти Лідса.

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