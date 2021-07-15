Манчестер Юнайтед презентував нову домашню форму – клуб вперше за 9 років змінив титульного спонсора
15 липня 12:08 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед показав свій основний комплект форми на сезон 2020/21.
Презентація нового екіпірування опублікована в офіційних соцмережах "червоних дияволів".
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Форма виконана у класичних кольорах клубу – червона майка та білі шорти. Дизайнери надихнулись культовим комплектом 1968 року, в якому МЮ вперше виграв Кубок чемпіонів. Також привертає увагу новий титульний спонсор – Team Viewer замінив Chevrolet, який був на футболках упродовж 9 років.
Додамо, що Манчестер Юнайтед відкриє новий сезон 14 серпня матчем АПЛ проти Лідса.
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