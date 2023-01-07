Манчестер Юнайтед перебуває у пошуках гравця, щоб залатати діру в центрі нападу, яка утворилася після прощання з Кріштіану Роналду. Клуб розглядає виключно варіант з орендою нового форварда. Одним із головних кандидатів на переїзд у Манчестер став Ваут Вегхорст, повідомляє The Athletic.

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За інформацією джерела, манкуніанці вже контактували з Бернлі щодо можливості орендувати 30-річного нідерландця. Проблемою може стати те, що наразі Вегхорст грає за Бешикташ, у якого є опція викупу контракту. Відтак, будь-який перехід взимку доведеться узгоджувати і з турецьким клубом. Після провалу в Бернлі, нідерландець зумів реанімувати кар'єру в Стамбулі. За 18 матчів у складі "орлів" він забив 9 голів та віддав 4 асисти.

Нагадаємо, форвард збірної Нідерландів "засвітився" на ЧС-2022. Вегхорст оформив дубль у чвертьфіналі проти Аргентини, але після того матчу став об'єктом для атаки Лео Мессі. Капітан "Альбіселесте" публічно ображав суперника. Зокрема, назвав Ваута придурком.

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