У січні "червоні дияволи" воліють оформити чотири підписання, повідомляє Manchester Evening News.

Лідс хоче орендувати півзахисника Манчестер Юнайтед

Головне завдання трансферної кампанії – збільшити глибину складу. Менеджмент манкуніанців шукає кандидатів на позиції вінгера, центрального оборонця, правого захисника та опорного хавбека. Якщо Еду Вудворду та його соратникам вдасться реалізувати цей план, то тренерський штаб Уле Гуннара Сульшера матиме по два сильних виконавці на кожну позицію.

Щоправда, є і альтернативний варіант, за яким Юнайтед не зробить жодного підписання взимку, а зосередиться на літніх трансферах.

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