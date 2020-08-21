Манчестер Юнайтед позмагається з Арсеналом за зірку чемпіонату Франції – гравець може завадити трансферу Матвієнка в АПЛ

Арсенал залишається фаворитом на трансфер бразильця, попри те, що в боротьбу за гравця включився Манчестер Юнайтед, повідомляє Sky Sports.

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Окрім цього, Наполі покращив свою пропозицію щодо Габріела через можливий відхід Кулібалі – лідера оборони неаполітанців сватають в Манчестер Сіті та ПСЖ. Додамо, що Арсенал обирає між Габріелом та Матвієнком – лише один з гравців зможе стати "каноніром".

До слова, бразилець провів у складі Лілля 34 поєдинки в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 1 гол.

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