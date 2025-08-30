Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, нападник Манчестер Юнайтед Расмус Хьойлунд близький до переходу в Наполі. Сторони досягли усної згоди щодо оренди 22-річного данця.

Наполі знайшов заміну Лукаку – невдаха Манчестер Юнайтед близький до повернення в Серію А

Неаполітанці заплатять 6 мільйонів євро за оренду, а також отримають право викупу за 44 мільйони євро. Ця опція є обов’язковою після виконання визначених умов угоди.

Хьойлунд погодився на трансфер декілька днів тому, а вже протягом доби має пройти медогляд у Неаполі.

Данець приєднався до Манчестер Юнайтед у серпні 2023 року з Аталанти за 78 мільйонів євро. За два сезони в Англії він провів 95 матчів і забив 26 голів у всіх турнірах, зокрема 14 у Прем’єр-лізі.

