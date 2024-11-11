Після звільнення Еріка Тен Хага з посади головного тренера першої команди боси Манчестер Юнайтед звернулися до його помічника. Рууд ван Ністелрой керував "червоними дияволами" в чотирьох матчах – із Лестером (5:2), Челсі (1:1), ПАОКом (2:0) і знову Лестером (3:0). Однак у понеділок, 11 листопада, клуб оголосив про прощання з нідерландцем і трьома його помічниками.

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"Рууд ван Ністелрой і три тренери першої команди покинули клуб, залишивши нам найкращі побажання на майбутнє. Дякуємо вам за непохитну відданість Юнайтед. Рууд був і завжди буде легендою Юнайтед", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Новим головним тренером МЮ стане Рубен Аморім, який прийде в команду разом зі своїм тренерським штабом.

Ван Ністелрой має найвищий відсоток перемог (75%) в історії Манчестер Юнайтед як головний тренер.

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