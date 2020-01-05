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Манчестер Юнайтед повторив жахливе антидосягнення 5-річної давності

11:10 386 Читать на русском
Манчестер Юнайтед повторив жахливе антидосягнення 5-річної давності
Уле Гуннар Сульшер / Opta

Манчестер Юнайтед не зумів обіграти Вулверхемптон в матчі 1/32 Кубка Англії (0:0) та вкотре розчарував своїх прихильників.

 

Манчестер Юнайтед не зумів жодного разу влучити в площину воріт Вулверхемптона, повідомляє Opta.

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Загалом, манкуніанці мали 12 спроб, проте всі удари були неточними. До слова, востаннє "червоні дияволи" не змогли жодного разу влучити в площину воріт суперника в матчі АПЛ проти Саутгемптона у 2015 році.

Додамо, що Манчестер Юнайтед та Вулверхемптон визначать сильнішого у переграванні – дата поєдинку стане відома пізніше.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед
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