Манчестер Юнайтед повторив жахливе антидосягнення 5-річної давності

Манчестер Юнайтед не зумів обіграти Вулверхемптон в матчі 1/32 Кубка Англії (0:0) та вкотре розчарував своїх прихильників.

Манчестер Юнайтед не зумів жодного разу влучити в площину воріт Вулверхемптона, повідомляє Opta.

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Загалом, манкуніанці мали 12 спроб, проте всі удари були неточними. До слова, востаннє "червоні дияволи" не змогли жодного разу влучити в площину воріт суперника в матчі АПЛ проти Саутгемптона у 2015 році.

Додамо, що Манчестер Юнайтед та Вулверхемптон визначать сильнішого у переграванні – дата поєдинку стане відома пізніше.

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