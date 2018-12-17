Манчестер Юнайтед повторив найгірший старт сезону за останні 28 років

Після поразки від Ліверпуля в матчі 17 туру АПЛ у Манчестер Юнайтед залишилось лише 26 очок. Це найгірший показник в історії клубу за майже 3 десятиліття.

Манчестер Юнайтед поступився Ліверпулю в поєдинку 17 туру Прем'єр-ліги. Після цієї поразки у команди Жозе Моурінью залишилось 26 набраних очок. Це повторення найгіршого старту манкуніанців у чемпіонаті Англії з сезону 1990/91, повідомляє Opta.

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Тоді після 17 турів МЮ під керівництвом Алекса Фергюсона також набрав 26 очок, а завершив той сезон на 6 позиції чемпіонату Англії. До слова, наразі Манчестер Юнайтед також посідає 6 місце в АПЛ, відстаючи від лідера Ліверпуля вже на 19 пунктів.

Цікаво, що в останніх 6 матчах АПЛ підопічні Жозе Моурінью здобули лише одну перемогу.

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