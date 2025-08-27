Коббі Майну зацікавлений у відході не тільки з Манчестер Юнайтед, а з АПЛ в цілому. Про це інформує The Athletic. Повідомляється, що півзахисник розглядає тільки європейські варіанти продовження кар'єри, не пов'язані з Англією.

Фернандеш готовий покинути Манчестер Юнайтед після ЧС-2026 – у нього є два напрямки

"Червоні дияволи" повісили на Коббі цінник у розмірі 52 млн євро. Раніше в послугах 20-річного гравця була зацікавлена Баварія, але офіційної пропозиції з її боку так і не надійшло.

У минулому сезоні Майну провів 37 матчів за клуб, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист.

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Фулхем – лондонці врятували нічию, Бруну Фернандеш зганьбився при пенальті