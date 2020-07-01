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Манчестер Юнайтед поверне двох своїх зірок із Серії А

1 липня 18:24 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед поверне двох своїх зірок із Серії А
Уле Гуннар Сульшер та Алексіс Санчес / Фото Манчестер Юнайтед

Манкуніанці не дозволять Крісу Смоллінгу та Алексісу Санчесу взяти участь у плей-офф Ліги Європи у складі Роми та Інтера відповідно.

Захисник Роми Кріс Смолінг та форвард Інтера Алексіс Санчес продовжать захищати кольори своїх клубів до початку серпня, тобто до завершення сезону Серії А, повідомляє Sky Sport Italia.

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Після цього гравці у терміновому порядку повернуться до Манчестер Юнайтед, якому і належать. Таким чином "червоні дияволи" хочуть ослабити Інтер та Рому, які також продовжують боротьбу у ЛЄ.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги Європи МЮ змагається з австрійським ЛАСКом, у першому матчі англійці розгромили суперника (5:0).

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер Рома Рома Трансфери Манчестер Юнайтед Алексіс Алексіс Санчес Ліга Європи Кріс Кріс Смоллінг
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