Манчестер Юнайтед поверне двох своїх зірок із Серії А

Манкуніанці не дозволять Крісу Смоллінгу та Алексісу Санчесу взяти участь у плей-офф Ліги Європи у складі Роми та Інтера відповідно.

Захисник Роми Кріс Смолінг та форвард Інтера Алексіс Санчес продовжать захищати кольори своїх клубів до початку серпня, тобто до завершення сезону Серії А, повідомляє Sky Sport Italia.

Наближення юної зірки до рекорду Руні та дубль Фернандеша у відеоогляді матчу Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3

Після цього гравці у терміновому порядку повернуться до Манчестер Юнайтед, якому і належать. Таким чином "червоні дияволи" хочуть ослабити Інтер та Рому, які також продовжують боротьбу у ЛЄ.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги Європи МЮ змагається з австрійським ЛАСКом, у першому матчі англійці розгромили суперника (5:0).

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном