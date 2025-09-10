Манчестер Юнайтед повернув у розташування клубу гравця раніше терміну, щоб підготуватися до дербі.

Після міжнародної паузи Манчестер Юнайтед зіграє в дербі проти Манчестер Сіті. Як повідомляє Mirror Football, Рубен Аморім попросив, щоб Каземіро повернувся в розташування клубу раніше.

Бразильський хавбек пропускав гру з Болівією через перебір жовтих карток. Каземіро без проблем відгукнувся на запит тренера, оскільки й сам хоче краще підготуватися до дербі.

Раніше була інформація, що Аморім не розраховує на бразильця, утім, півзахисник повністю змінив думку португальського фахівця. Наразі тренер Манчестер Юнайтед вважає Каземіро одним із ключових гравців команди.

"Знайти півзахисника з характеристиками Каземіро неможливо", – цитує видання Аморіма.

Додамо, що матч Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті запланований на неділю, 14 вересня.

