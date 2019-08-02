Манчестер Юнайтед накинув оком на Манджукіча – він може стати частиною угоди щодо Лукаку

Форвард Ювентуса Маріо Манджукіч має варіант з продовженням кар'єри в АПЛ.

Манчестер Юнайтед і Ювентус ведуть активні переговори щодо обміну гравцями – Ромелу Лукаку на Пауло Дибалу. Італійська преса повідомила, що сторони також розглядають варіант переходу Маріо Манджукіча в Манчестер.

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Втім, кожен бачить ситуацію по-своєму: Юве хоче включити хорвата в обмін, аби вигідніше придбати Лукаку, а Юнайтед спробують підписати форварда окремо від інших угод. "Стара синьйора" оцінює його приблизно в 20-25 мільйонів євро.

У минулому сезоні Манджукіч прекрасно зігрався з Кріштіану Роналду та записав на свій рахунок 10 голів і 7 асистів. Він лише у квітні підписав з Ювентусом новий контракт до 2021-го року, однак прихід Мауріціо Саррі різко погіршив перспективи 33-річного гравця в Турині. Маріо привернув увагу Баварії, Борусії Д, Евертона і ще багатьох клубів.

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