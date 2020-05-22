Манчестер Юнайтед подав до суду на Football Manager

Манчестер Юнайтед подав до суду на розробника і видавця популярної серії ігор Football Manager.

Керівництво "Червоних дияволів" не влаштовує незаконне використання торговельної марки клубу, повідомляє ESPN.

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За інформацією видання, манкуніанці обурені, що Sega і Sports Interactive згадують у грі бренд Манчестер Юнайтед, проте не використовують офіційний герб клубу, замінюючи його спрощеним червоно-білим логотипом.

У той же час в Sega і SIС вражені претензіями МЮ, оскільки ігри серії виходять у світ з 1992 року, проте раніше клуб не висловлював свого невдоволення.

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