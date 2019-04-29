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ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЛЬВІВ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ

Манчестер Юнайтед планує виплатити Атлетіко клаусулу Облака, зробивши його найдорожчим голкіпером світу

18:45 163 Читать на русском
Манчестер Юнайтед планує виплатити Атлетіко клаусулу Облака, зробивши його найдорожчим голкіпером світу
Ян Облак / Фото: ФК Атлетіко

Манчестер Юнайтед перебуває у пошуках нового воротаря.

Словенський голкіпер Ян Облак наступний сезон може розпочати на туманному Альбіоні. У трансфері гравця Атлетіко зацікавлений Манчестер Юнайтед.

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Керівництво манкуніанців готове виплатити клаусулу воротаря, яка становить 120 мільйонів євро. У Манчестері вважають цю суму прийнятною, повідомляє ESPN.

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Якщо "червоні дияволи" дійсно сплатять Атлетіко компенсацію за словенця, то він стане найдорожчим голкіпером світу та поб'є рекорд Кепи Аррісабалаги, якого Челсі придбав у Атлетіка за 80 мільйонів євро.

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