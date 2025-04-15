Керівництво манкуніанців шукає форварда. Хоча Манчестер Юнайтед віддає перевагу молодим гравцям, вони уважно стежать за нападником Байєра Патріком Шиком.

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Як повідомляє журналіст Sky Sport Патрік Бергер, очікується, що леверкузенці вимагатимуть за форварда 25-30 млн євро. Для самого Патріка перехід в АПЛ є кращим варіантом. Попри інтерес з боку саудівських клубів, переїзд на Близький Схід наразі неможливий.

Шик – найкращий бомбардир Байєра в поточному сезоні Бундесліги, в його активі 17 голів у 26 матчах. Чеський гравець разом зі своєю командою вигравав у сезоні 2023/24 титул чемпіона Німеччини.

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