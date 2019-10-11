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Манчестер Юнайтед планує підписати 15-річного польського форварда

19:26 297 Читать на русском
Манчестер Юнайтед планує підписати 15-річного польського форварда
Каспер Козловскі / фото: Погонь

Манчестер Юнайтед цікавиться нападником польської Погоні Каспером Козловскі.

Манкуніанці пильно стежать за 15-річним форвардом, який в такому юному віці вже дебютував в дорослому футболі, повідомляє Goal.

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За інформацією видання, конкуренцію Манчестер Юнайтед готові скласти низка клубів з Італії, Німеччини та Франції. Чинний контракт футболіста зі своїм клубом розрахований до літа 2022-го року.

У минулому сезоні Козловскі виступав за дублюючий склад Погоні в четвертому дивізіоні, але наприкінці кампанії його викликали в основну команду. У підсумку він дебютував у віці 15 років і 215 днів в матчі з Краковом. У нинішньому сезоні Козловскі двічі виходив на заміну у матчах поточного лідера чемпіонату Польщі.

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