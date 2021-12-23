Боси Юнайтед провели зустрічі з архітектурними та інженерними компаніями і планують розширення місткості арени з 75 до 80 тисяч, повідомляє Daily Mail.

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Були побоювання, що команді доведеться тимчасово покинути Олд Траффорд на час робіт, але підрядники запевнили, що жодних проблем для проведення матчів під час реконструкції не виникне.

Нагадаємо, що у розпал акцій протесту від фанатів, які були незадоволені теперішньою політикою клубу, сім'я Глейзерів пообіцяла інвестувати в стадіон.

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