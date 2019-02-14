Манчестер Юнайтед після звільнення Моурінью виплатив його тренерському штабу 25 мільйонів доларів

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью та його помічники отримали чималу компенсацію від клубу за дострокове розірвання контрактів.

Манчестер Юнайтед оприлюднив фінансовий звіт, за підсумками якого стало відомо, що звільнення Жозе Моурінью і шести членів його тренерського штабу обійшлося клубу приблизно у 25 млн доларів (19,6 млн фунтів).

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Зауважимо, що це в 4 рази більше, ніж після свого звільнення отримали тренерські штаби Девіда Мойєса та Луї ван Гала.

Португалець, який тренував манкуніанців протягом двох з половиною років, покинув клуб із Манчестера в грудні 2018 року.

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Після звільнення Моурінью виконувачем обов'язків головного тренера "червоних дияволів" став Уле Гуннар Сульшер.