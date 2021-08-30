Талановитий івуарієць отримав ушкодження м'язу стегна на тренуванні. Реабілітація триватиме близько шести тижнів, повідомляє прес-служба клубу.

Сульшер визначився із роллю Роналду в Манчестер Юнайтед

Також зазначається, що ця травма завадила 19-річному вінгеру завершити перехід із Манчестер Юнайтед у Фейєнорд на правах оренди.

Нагадаємо, що Амад Діалло перебрався до складу "Червоних дияволів" у січні – Аталанта отримала за свого вихованця 40 млн євро. Відтоді футболіст провів 8 матчів у всіх турнірах за першу команду МЮ, у яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист.

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