toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА - СЕРБІЯ НІДЕРЛАНДИ - АНГЛІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРИ

Манчестер Юнайтед підпише юного таланта Суонсі

13:38 247 Читать на русском
Манчестер Юнайтед підпише юного таланта Суонсі
Деніел Джеймс / ФК Суонсі

21-річний валлійський вінгер Суонсі Деніел Джеймс перейде в Манчестер Юнайтед.

Вінгер Суонсі Деніел Джеймс пройде медогляд у Манчестер Юнайтед, повідомляє Sky Sports. Манкуніанці заплатять Суонсі 18 млн фунтів.

Манчестер Юнайтед пообіцяв Сульшеру солідну суму на літні трансфери

У сезоні 2018/19 Джеймс зіграв 33 матчі у Чемпіоншипі, в яких забив 4 голи та віддав 7 асистів. Суонсі посів 10 сходинку в турнірній таблиці, набравши 65 очок.

Манчестер Юнайтед посів 6 сходинку в АПЛ і готуватиметься до участі у Лізі Європи.

Чемпіон світу, тріумфатор Ліги чемпіонів, паризький скандаліст і геній без "Золотого м'яча": топ-10 вільних агентів літа

blog_ava
Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом
12:00
1762
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Деніел Джеймс Деніел Джеймс Суонсі Суонсі Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
55
хв
Нідерланди
21:45
Англія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук