Манчестер Юнайтед підпише юного таланта Суонсі

21-річний валлійський вінгер Суонсі Деніел Джеймс перейде в Манчестер Юнайтед.

Вінгер Суонсі Деніел Джеймс пройде медогляд у Манчестер Юнайтед, повідомляє Sky Sports. Манкуніанці заплатять Суонсі 18 млн фунтів.

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У сезоні 2018/19 Джеймс зіграв 33 матчі у Чемпіоншипі, в яких забив 4 голи та віддав 7 асистів. Суонсі посів 10 сходинку в турнірній таблиці, набравши 65 очок.

Манчестер Юнайтед посів 6 сходинку в АПЛ і готуватиметься до участі у Лізі Європи.

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