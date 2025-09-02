Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Сенне Ламменсом. Повідомляється, що голкіпер поставив підпис під п'ятирічною угодою.

Ламменс зіграв за Антверпен 64 матчі і допоміг клубу виграти Суперкубок Бельгії в 2023 році. 23-річний воротар, вперше включений до складу збірної Бельгії в березні, в минулому сезоні зіграв найбільше сухих матчів у чемпіонаті Бельгії.

"Я неймовірно пишаюся тим, що перейшов в Манчестер Юнайтед; це справжня мрія, що стала реальністю. Останні кілька років були дивовижною подорожжю; тепер вона завершилася в неймовірному місці і, сподіваюся, стала початком чогось особливого", – зазначив Ламменс.