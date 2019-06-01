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Манчестер Юнайтед підписав молодого форварда Аякса

20:11 460 Читать на русском
Манчестер Юнайтед підписав молодого форварда Аякса
Діллон Хугеверф / Фото ФК Аякс

Манчестер Юнайтед підсилився перспективним юним форвардом.

16-річний вихованець Аякса Діллон Хугеверф відтепер захищатиме кольори Манчестер Юнайтед, повідомляє Manchester Evening News.

Легенди Ман Юнайтед знищили Баварію в матчі з нагоди 20-річчя пам'ятного фіналу ЛЧ – Бекхем та Сульшер забили по голу

Юний талант відхилив пропозицію Аякса підписати професіональний контракт, задля початку кар'єри в таборі "червоних дияволів".

У сезоні-2018/19 Хугеверф провів 26 матчів за молодіжні команди Аякса різного віку (U17 і U19), забивши 10 голів і віддавши 6 результативних передач.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

@topsmmofficial

Допис, поширений користувачем @ dillonhoogewerf

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Трансфери Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Аякс Аякс Трансфери Манчестер Юнайтед Діллон Хугеверф Діллон Хугеверф
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