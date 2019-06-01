Манчестер Юнайтед підписав молодого форварда Аякса

Манчестер Юнайтед підсилився перспективним юним форвардом.
16-річний вихованець Аякса Діллон Хугеверф відтепер захищатиме кольори Манчестер Юнайтед, повідомляє Manchester Evening News.
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Юний талант відхилив пропозицію Аякса підписати професіональний контракт, задля початку кар'єри в таборі "червоних дияволів".
У сезоні-2018/19 Хугеверф провів 26 матчів за молодіжні команди Аякса різного віку (U17 і U19), забивши 10 голів і віддавши 6 результативних передач.
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