Манчестер Юнайтед вдалося домовитися про оренду 30-річного форварда. Сторони вже підписали контракт. Клубу залишилося лише зробити офіційне оголошення, стверджує Фабріціо Романо.

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Раніше повідомлялося, що манкуніанці досягли домовленості з Бернлі, якому належать права на контракт Вегхорста, та з Бешикташем, за який до недавнього часу виступав нідерландець. Це буде "суха" оренда, оскільки МЮ просто хотів знайти заміну Роналду і не брати на себе жодних тривалих зобов'язань.

Нагадаємо, форвард збірної Нідерландів став "героєм" мемів після ЧС-2022. Вегхорст оформив дубль проти Аргентини, але став об'єктом для атаки Лео Мессі. Капітан "Альбіселесте" назвав Ваута придурком. Додамо, що Ваут на іншому великому турніру був одним із кривдників збірної України, забивши один з голів у матчі групового етапу на Євро-2020 (3:2). Щоправда, ніхто з українців його за це не ображав.

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