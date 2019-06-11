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Манчестер Юнайтед підготував шалену суму на підсилення лінії оборони

18:14 202 Читать на русском
Манчестер Юнайтед підготував шалену суму на підсилення лінії оборони
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Англійський Манчестер Юнайтед визначив найпроблемнішу лінію у команді й готовий витратити солідну суму в літнє трансферне вікно на її підсилення.

"Червоні дияволи" готові двічі побити трансферний рекорд серед захисників, повідомляє Evening Standard.

Манчестер Юнайтед зробив першу пропозицію щодо Ван-Біссаки у розмірі 40 млн фунтів – Крістал Пелас просить значно більше

Керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер прагне підписати центрбека Лестера Харрі Магвайра та правого оборонця Крістал Пелас Арона Ван-Біссаку. За інформацією видання, на ці трансферні цілі гранд виділить 130 млн фунтів (близько 165 млн доларів).

До слова, наразі найдорожчим захисником планети є Вірджил ван Дейк. Ліверпуль минулоріч заплатив за нього Саутгемптону понад 84 млн євро.

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