Манкуніанці змогли вмовити приєднатися до них одного з найкращих фахівців у галузі спортивного управління. Омар Беррада стане новим генеральним директором клубу. Дата початку роботи буде підтверджена згодом; тим часом Патрік Стюарт залишиться тимчасовим генеральним директором.

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Варто зауважити, що Беррада переходить в МЮ із табору Манчестер Сіті. Останнім часом він був директором з футбольних операцій у City Football Group, де керував 11 клубами на п’яти континентах, а до цього обіймав керівні посади в іспанській Барселоні.

"Клуб сповнений рішучості повернути футбол і результативність на полі в центр усього, що ми робимо. Призначення Омара є першим кроком на цьому шляху", – йдеться у повідомленні прес-служби Манчестер Юнайтед.

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