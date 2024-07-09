Манчестер Юнайтед перебив пропозицію Реала щодо "нового Варана" – захисник збунтувався
Манчестер Юнайтед робить відчайдушні спроби обігнати Реал у боротьбі за центрального захисника Лілля Лені Йоро.
Манчестер Юнайтед зробив Ліллю письмову пропозицію щодо Лені Йоро. Англійський клуб запропонував французам 50 мільйонів євро і цілу низку бонусів, інформує інсайдер Набіль Джелліт. Це – на 10 млн євро більше, ніж "догам" пропонував Реал.
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Повідомляється, що Лілль прийняв цю пропозицію, але сама угода ще далека від завершення. Пріоритетом Йоро є саме Реал.
Нагадаємо, що спочатку Лілль хотів виручити за свого головного таланта близько 100 млн євро, проте європейські гранди збили ціну на гравця майже вдвічі. Контракт Йоро з Ліллем закінчується влітку 2025 року.
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