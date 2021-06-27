Ще рік тому Уле Гуннар Сульшер не бачив гравця у своїй команді. Однак Лінгард за півроку оренди у Вест Хемі підтвердив свою майстерність.

Манчестер Юнайтед готовий продати двох зірок

Керівництво Ман Юнайтед високо оцінило старання Джессі й підготувало йому новий контракт, стверджує Daily Star. За інформацією джерела, нова угода Лінгарда буде розрахована на три сезона, а зарплата зі 110 тисяч фунтів зросте до 130-ти тисяч.

Поки не відомо, чи погодиться на це сам гравець. Річ у тім, що Вест Хем не втратив надії викупити Лінгарда, який лише за півсезону став справжнім лідером "молотів". У 16-ти матчах в рамках АПЛ він забив 9 голів та віддав чотири асисти.

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