Манчестер Юнайтед оцінив гру Лінгарда за Вест Хем і пропонує хавбеку новий контракт зі збільшенням зарплати
Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард таки може не змінити клубну прописку.
Ще рік тому Уле Гуннар Сульшер не бачив гравця у своїй команді. Однак Лінгард за півроку оренди у Вест Хемі підтвердив свою майстерність.
Манчестер Юнайтед готовий продати двох зірок
Керівництво Ман Юнайтед високо оцінило старання Джессі й підготувало йому новий контракт, стверджує Daily Star. За інформацією джерела, нова угода Лінгарда буде розрахована на три сезона, а зарплата зі 110 тисяч фунтів зросте до 130-ти тисяч.
Поки не відомо, чи погодиться на це сам гравець. Річ у тім, що Вест Хем не втратив надії викупити Лінгарда, який лише за півсезону став справжнім лідером "молотів". У 16-ти матчах в рамках АПЛ він забив 9 голів та віддав чотири асисти.
Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21