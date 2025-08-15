Головний тренер Манчестер Юнайтед зможе розраховувати на важливого гравця вже у першому турі АПЛ.

Андре Онана отримав травму підколінного сухожилля, через яку пропускав передсезонну підготовку Манчестер Юнайтед.

Як інформує ESPN, камерунський голкіпер вже повернувся до тренувань. Онана відчуває, що готовий зіграти у першому турі АПЛ. Аморім і його тренерський штаб протягом наступних 48 годин оцінять фізичну форму Андре, перш ніж ухвалити рішення про те, чи повернеться він до складу. У товариських матчах ворота "червоних дияволів" захищав Алтай Баїндир.

Варто зауважити, що Манчестер Юнайтед у неділю, 17 серпня, зіграє проти Арсенала.

