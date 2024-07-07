Керівництво манкуніанців вирішило підшукати нідерландському наставнику нового помічника. Рууд ван Ністелрой погодився приєднатися до тренерського штабу Манчестер Юнайтед.

Шевченко очолив рейтинг найдорожчих трансферів АПЛ

Algemeen Dagblad повідомляє, що екс-форвард манкуніанців підпише контракт на два роки. Він буде першим асистентом Еріка Тен Хага, головного тренера. Наразі нідерландець очікує на отримання робочої візи, проте незабаром він зможе розпочати свою роботу.

У послугах ван Ністелроя також були зацікавлені Бернлі, Брюгге і клуби з Німеччини та Іспанії. Вони хотіли призначити його головним тренером, але він обрав повернутися в Англію.

Нагадаємо, що ван Ністелрой зіграв за Манчестер Юнайтед у 219 матчах, забивши 150 голів. У складі манкуніанців він здобував титул чемпіона Англії у сезоні 2002/03.

Барса його списала, а він хотів відмовитися від батьківщини, шокував Шахтар і принизив Баварію – уся Німеччина плаче