Манчестер Юнайтед отримає нового тренера – легенда манкуніанців повернеться в клуб
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг працюватиме з екс-гравцем Руудом ван Ністелроем.
Керівництво манкуніанців вирішило підшукати нідерландському наставнику нового помічника. Рууд ван Ністелрой погодився приєднатися до тренерського штабу Манчестер Юнайтед.
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Algemeen Dagblad повідомляє, що екс-форвард манкуніанців підпише контракт на два роки. Він буде першим асистентом Еріка Тен Хага, головного тренера. Наразі нідерландець очікує на отримання робочої візи, проте незабаром він зможе розпочати свою роботу.
У послугах ван Ністелроя також були зацікавлені Бернлі, Брюгге і клуби з Німеччини та Іспанії. Вони хотіли призначити його головним тренером, але він обрав повернутися в Англію.
Нагадаємо, що ван Ністелрой зіграв за Манчестер Юнайтед у 219 матчах, забивши 150 голів. У складі манкуніанців він здобував титул чемпіона Англії у сезоні 2002/03.
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